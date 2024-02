Arek Milik va a caccia di riscatto a partire da Juve Udinese di questa sera: il polacco vuole riprendersi un posto al sole

Stando a quanto scrive Tuttosport, Arek Milik si vede ancora a lungo alla Juve, o almeno fino all’estate del 2026, quando scadrà il suo attuale contratto. Per questo il polacco ha rifiutato due volte la corte araba negli scorsi mesi, con l’intenzione di rimanere a Torino.

Il bomber ora vuole riconquistarsi un posto al sole in attacco, a partire dal match in programma stasera contro l’Udinese, dove proverà ad interrompere un digiuno di gol che in campionato dura da ormai quattro mesi.

