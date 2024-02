Dopo il successo di Sanremo, Amadeus torna a parlare di calcio: le dichiarazioni del tifoso interista sulla sfida con la Juve

Amadeus, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida Scudetto tra la sua Inter e la Juve.

PIU’ TESO PER INTER-JUVE CHE PER SANREMO – «Era vero, quella vittoria ha influito sul mio umore, ha dato il via a una settimana incredibile».

COSA TEME DELLA JUVE – «Storicamente dobbiamo stare sempre attenti ai bianconeri, tenerli lontano».

COSA DESIDERA DOPO SANREMO – «La seconda stella».

