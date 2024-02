Yildiz Juve, il turco scala le gerarchie dell’attacco bianconero. Ma Allegri non ha cambiato idea su di lui: le ultime

Kenan Yildiz scala le gerarchie dell’attacco della Juve. Come sottolinea Tuttosport, dall’esordio da titolare a Frosinone ad oggi sono passati quasi due mesi e, in questo lasso di tempo, il turco è riuscito a ritagliarsi un posto di grande importanza in prima squadra.

Allegri si fida di lui e sa che può essere il giocatore in grado di dare la svolta in questo finale di stagione. Una cosa che non è mai cambiata, visto che il tecnico è sempre stato di questa idea nei suoi confronti. Tutti gli hanno predetto un futuro luminoso, ora sta a lui confermare queste aspettative.

