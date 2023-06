Milik Juve: Allegri vuole ancora il polacco. La strategia col Marsiglia dopo il mancato riscatto dell’attaccante

La Juve non ha riscattato Milik dal Marsiglia per 7 milioni più bonus, ma questo non significa che Allegri non desideri di avere ancora il polacco in squadre nella prossima stagione.

Come spiegato da Marchetti a Sky Sport 24, quindi, i bianconeri nei prossimi giorni proveranno a rinegoziare i parametri col Marsiglia per cercare un accordo e trovare una soluzione che soddisfi entrambi i club.

