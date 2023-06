Cuadrado Juve (Sky): niente rinnovo. Il club ha un altro piano e non ha presentato alcune offerta al colombiano

Cuadrado non sarà un giocatore della Juve il prossimo anno. E’ quanto svelato da Luca Marchetti a Sky Sport 24.

Nelle scorse ore sono uscite alcune dichiarazioni dell’estenro dalla Colombia in cui diceva che la Juve gli aveva presentato un’offerta per il rinnovo. Secondo quanto detto da Marchetti, invece, il club non ha intenzione di rinnovare il contratto di Cuadrado perché vuole rivoluzionare la fascia destra.

