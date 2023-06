Milik Juve, domani la possibile chiusura col Marsiglia. Sono ore decisive per la conferma a titolo definitivo dell’attaccante

Potrebbe essere domani il giorno giusto per la conferma in bianconero di Arek Milik. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, sarà la giornata decisiva per la trattativa tra Juve e Marsiglia.

Salvo sorprese l’affare sarà concretizzato e concluso nelle prossime ore. Milik diventerà bianconero a tutti gli effetti.

The post Milik Juve, domani la possibile chiusura col Marsiglia. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG