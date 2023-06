Calciomercato Juve e l’assist dalle Nazionali: arrivano 5 segnali importanti per Manna in vista della sessione estiva

Con Giovanni Manna al lavoro per programmare il futuro, l’assist per il calciomercato Juve arriva anche dalle Nazionali. Tra Nations League e amichevoli, infatti, il direttore sportivo bianconero ha potuto captare alcuni segnali importanti da diversi giocatori. Cinque in particolare, alcuni appartenenti all’attuale rosa della Juventus (e oggetto di molteplici voci e chiacchiere sul futuro) e alcuni accostati ad un avvenire a Torino.

Federico Chiesa

Contro l’Olanda, nella finalina per il terzo/quarto posto di Nations League, Chiesa è tornato al gol in azzurro dopo quasi due anni dall’ultima volta. Era il 2 settembre del 2021, nel pareggio interno con la Bulgaria valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Dopo, il lungo calvario: l’infortunio nel gennaio 2022, il percorso di recupero che lo ha portato al rientro 10 mesi dopo, la stagione non semplice con la Juventus. In pochissime righe c’è un piccolo frame che racchiude cosa sia accaduto a cavallo tra gli ultimi due gol di Federico in Nazionale. Ora il mercato. Il nome di Chiesa rimbalza da diverse settimane nella voce dei possibili cedibili per l’estate: la mancata qualificazione alla prossima Champions League, infatti, impone delle valutazioni al club bianconero su chi “sacrificare” nella sessione estiva. Oltre a Vlahovic, l’altro pezzo pregiato è certamente l’ex Fiorentina, che ha diversi estimatori in giro per l’Europa e per il quale, di fronte alle richieste di rinnovo, la Juventus non vorrebbe ritrovarsi nuovamente immersa in un altro caso ‘alla Dybala’.

Davide Frattesi

Ci è andato vicino la prima volta contro la Spagna, poi annullato, ci è riuscito al secondo tentativo con l’Olanda. Per Davide Frattesi è finalmente arrivato il primo gol con la casacca dell’Italia: cercato, voluto, sognato tante volte. Una piccola incoronazione anche a livello internazionale per un giocatore, comunque, che vede ancora nell’Italia il suo prossimo futuro. Lo ha detto a chiare lettere, senza giri di parole: «Non mi sento ancora pronto per andare all’estero, preferirei restare in Italia e l’ho detto anche al direttore. Questa è la mia volontà». Inter, Juventus, Roma: tre carte scoperte sul tavolo per cui prendere una decisione. I nerazzurri sono avanti: principio di accordo trovato sulla base di cash più il cartellino di Mulattieri nell’operazione, ma prima serve una cessione. Questo rallentamento può favorire anche le altre due pretendenti ma la Juve, vista la folta concorrenza, preferirebbe non prendere parte ad aste e potrebbe virare su altri profili (Milinkovic-Savic su tutti).

Wojciech Szczesny

Ha costruito un muro Tek, mattone dopo mattone, nell’amichevole tra Polonia e Germania per celebrare l’addio di Kuba Blaszczykowski. Il portiere della Juventus si è reso protagonista di una serie di parate, alcune davvero clamorose, per mantenere l’1-0 griffato Kiwior. Altra dimostrazione di forza, di sicurezza, per il numero 1 bianconero, anche in questa stagione tra i più positivi nella squadra di Allegri. Il no alla Champions League ha fatto ricadere anche su di lui le sirene di un possibile addio in estate per alleggerire il monte ingaggi e promuovere Perin a primo portiere. Il rinnovo automatico, scattato fino al 2025, ha però fatto affievolire lentamente le voci di una separazione, con Szczesny sempre più leader dello spogliatoio bianconero.

Timothy Castagne

Belgio-Austria, terminata 1-1 con le firme di Lukaku e l’autogol di Mangala, ha visto la titolarità sulla corsia di destra di Timothy Castagne, diventato il primo nome sulla lista di Manna per rinforzare la fascia destra. Contatti con il Leicester per riportare in Italia l’ex Atalanta: si studiano i dettagli, a partire dalla formula dell’operazione. Ma l’arrivo dell’esterno belga non escluderebbe altri colpi sulla fascia, con tutta probabilità orfana di Juan Cuadrado (verso il NON rinnovo). Sacha Boey, Odriozola, Fresneda, Vazquez gli altri nomi da monitorare.

Nicolò Zaniolo

Due volti per Nicolò Zaniolo in questa Nations League con l’Italia. Positivo con la Spagna: titolare, un rigore procurato, tanti spunti interessanti. Meno brillante da subentrato con l’Olanda, in cui ha dato poco aiuto nei minuti finali. Davanti a sé, un futuro tutto da scrivere. Dopo quattro mesi al Galatasaray, il trequartista potrebbe già tornare in Italia. La Juventus valuta il colpo: i 35 milioni di euro della clausola rescissoria ‘spaventano’ e frenano, ma i bianconeri potrebbero giocarsi delle carte gradite ai turchi per agevolare l’operazione. Una su tutte, Weston McKennie.

The post Calciomercato Juve e l’assist dalle Nazionali: arrivano 5 segnali importanti per Manna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG