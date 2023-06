Giuntoli Juve, De Laurentiis verso il via libera! Incontro nei prossimi giorni per sbloccare il trasferimento a Torino

Come riportato da Sky Sport, si va verso il via libera di De Laurentiis per Giuntoli alla Juve. I due si incontreranno nei prossimi giorni per sbloccare la situazione. Resta da capire a quali condizioni e con quali tempi per i bianconeri.

Nelle ultime ore, però, il presidente del Napoli sarebbe molto più morbido sul dare il via libera al direttore sportivo.

