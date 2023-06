Milik Juve, nuovo accordo vicino col Marsiglia: TUTTI i dettagli del ritorno dell’attaccante polacco a Torino

La Juve è vicina al nuovo accordo col Marsiglia per riportare Milik a Torino.

Come spiegato da Di Marzio a Sky Calciomercato l’Originale, infatti, l’attaccante prolungherà il contratto con il club francese per poi tornare alla Juve con la formula del prestito per un anno con obbligo (non più diritto) di riscatto. E’ stato esaudito, così, il desiderio di Allegri che voleva Milik in ros anche il prossimo anno.

