Milik segna, Szczesny male, Kostic non incide, Danilo ko: le prestazioni in nazionale dei giocatori della Juve

La Polonia di Milik e Szczesny è stata sconfitta clamorosamente in rimonta dalla Moldavia per 3-2. L’attaccante della Juve aveva sbloccato la partita. Il raddoppio l’aveva firmato Lewandowski. Poi, nel secondo tempo, la Moldavia ha rimontato con il terzo gol segnato con la complicità di Szczesny, non perfetto nella scelta.

Stasera ha giocato anche Kostic con la Serbia. L’esterno è rimasto in campo 71 minuti senza lasciare il segno nel pareggio contro la Bulgaria per 1-1. In campo pure Danilo (ammonito) che ha rimediato un ko per 2-4 col suo Brasile contro il Senegal in amichevole.

