Milinkovic Juve, arrivano conferme: «Spiragli per giugno». Gli aggiornamenti di mercato in casa bianconera

A Radio Bianconera, Niccolò Ceccarini ha parlato del possibile ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic in casa Juve.

CECCARINI – «Su Kessie francamente non ho riscontri, per quanto riguarda invece l’ex Lazio credo che qualche spiraglio possa esserci, ovviamente per giugno».

The post Milinkovic Juve, arrivano conferme: «Spiragli per giugno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG