Milinkovic Juve entra nel vivo: lunedì vertice con la Lazio. Giuntoli prova a convincere Sarri con l’inserimento delle contropartite

Secondo il Corriere dello Sport lunedì è in cantiere un incontro tra il calciomercato Juve e la Lazio per approfondire l’affare Sergej Milinkovic-Savic. Lotito aspetta il giocatore a Roma per parlarci ancora una volta ma il serbo non ha mai preso in considerazione l’idea di rinnovare.

Da parte sua Sarri accetterebbe di rinunciare al giocatore se i soldi dell’operazione venissero reinvestiti in giocatori validi al suo progetto o se arrivassero contropartite all’altezza. Ha aperto a Rovella, non ad Arthur che Giuntoli cederebbe volentieri a differenza dell’ex Monza. Mentre Pellegrini – Lotito spinge per rinnovare il prestito – gli sistemerebbe la fascia sinistra.

Giuntoli può tentare di convincere Sarri, a Lotito restano i dubbi, mentre Milinkovic forse è già in parola con la Juventus. Per ora il prezzo resta quello di 40 milioni: il giocatore è convocato giovedì per le visite e poi dovrebbe andare in ritiro ad Auronzo. Ma il futuro è tutt’altro che delineato.

