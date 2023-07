Calciomercato Juve: colpaccio Giuntoli con l’addio di Vlahovic. C’è il nuovo Osimhen per l’attacco bianconero

Cristiano Giuntoli, scrive La Stampa, prepara un colpaccio per il calciomercato Juve. Il suo nuovo Osimhen dovrebbe essere Jonathan David, che ha sostituito proprio il nigeriano portato a Napoli al Lille. L’attaccante canadese è in cima ai desideri della Juventus in caso di partenza di Dusan Vlahovic.

Per il serbo – che lunedì sarà a Torino – si sta rafforzando l’ipotesi Chelsea e Madama può lasciarlo partire per 80 milioni. Ne ‘basterebbero’ 50 per assicurarsi David. L’alternativa è Hojlund dell’Atalanta su cui però è forte anche il Manchester United.

The post Calciomercato Juve: colpaccio Giuntoli con l’addio di Vlahovic. C’è il nuovo Osimhen appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG