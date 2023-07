Raduno Juve, lunedì comincia la stagione: Allegri avrà da subito l’uomo mercato. Nel giro di una settimana ci saranno tutti

Come scrive La Gazzetta dello Sport lunedì comincia ufficialmente la stagione della Juventus. Appuntamento alla Continassa dove Massimiliano Allegri ritroverà da subito Dusan Vlahovic che ha chiuso in anticipo l’ultima annata per il fastidio all’adduttore che lo ha esentato anche dagli impegni con la Nazionale.

Nel giro di una settimana, comunque, Allegri recupererà tutti i suoi effettivi con cui poi il 21 luglio partirà alla volta degli USA. Si allenano già da qualche giorno al JTC Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge e Fagioli.

