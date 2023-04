Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Juventus. Le parole del centrocampista serbo

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a DAZN dopo Lazio-Juve.

TORNATO – È stato un periodo duro dopo il Mondiale. Alla fine con tanto lavoro ho segnato al Monza e stasera. Questo mi darà una grande mano per quello che arriva. Resto concentrato e voglio portare la Lazio in alto. Siamo secondi e vogliamo restarci.

INSERIMENTI –Da piccolo giocavo punta, poi mi hanno messo più indietro. Mi piace andare avanti e quando ha la palla Luis mi butto sempre. È un tipo di azione che faccio sempre.

LEADER DELLA LAZIO – Sono qui da otto anni, ultimamente mi sento un po’ leader. Ma dipende tutto dai compagni, io posso dare una mano ma se loro non seguono non si va da nessuna parte. Siamo undici in campo.

SPINTA SU ALEX SANDRO – L’ho spinto poco, l’ho detto anche all’arbitro. Ho appoggiato la mano ma non era una spinta enorme come si è buttato lui. L’hanno vista anche al Var, possiamo chiuderla

LAZIO IN CHAMPIONS – Ho fatto purtroppo solo un anno in Champions, sicuramente cercheremo di arrivare secondi per poterla fare l’anno prossimo.

RINNOVO – Si sa che mi mancano questi mesi e un altro anno. Mi concentro sul campo e poi si vede alla fine della stagione. Pensiamo al campo e a rimanere nelle prime quattro che è il nostro obiettivo.

