Luca Marelli, ex arbitro ed ora moviolista su DAZN, ha parlato così del presunto rigore ai danni di Chiesa in Lazio Juve

A DAZN dopo Lazio Juve, Luca Marelli ha analizzato il presunto rigore ai danni di Chiesa.

PAROLE – «Chiesa si lamenta per un calcio di rigore per il tocco di Milinkovic. Ma è lui che si lascia cadere andando a cercare l’avversario. Si ferma e allarga la gamba sinistra, non c’è niente».

