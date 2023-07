Potrebbe salutare e volare in Arabia Saudita Sergej Milinkovic Savic, nella notte sarebbe un’offerta importante a lui e alla Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è nota la squadra ma sulla scrivania di Lotito sarebbero arrivati 40 milioni mentre per il serbo 20 a stagione per dire sì. La Juve attende avendo l’accordo da tempo col giocatore ma non quello con i biancocelesti.

