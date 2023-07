Maurizio Sarri ha parlato così della situazione di Milinkovic-Savic alla Lazio: le dichiarazioni sull’obiettivo della Juve

Maurizio Sarri, in esclusiva per Sportitalia, ha così parlato di Milinkovic-Savic, obiettivo della Juventus.

MILINKOVIC – «E’ un problema per la società, per me potrebbe essere una risorsa. Poi dipende da quanto il ragazzo è coinvolto nella situazione. Con la testa libera è di livello straordinario. Con noi ha fatto una marea tra gol e assist. E’ un giocatore straordinario, ma non so che conseguenze avrà la vicenda contrattuale».

