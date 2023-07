Maurizio Sarri esce allo scoperto: il tecnico della Lazio risponde così alle domande sulle differenze mediatiche con Allegri

Maurizio Sarri, a Sportitalia, ha parlato delle differenze mediatiche con Allegri. Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

ALLEGRI – «Un allenatore di questo livello può star fermo anche due anni però ci sono situazioni che ti servono anche per ricaricarti. Massimiliano mi sembra che quest’anno ha dovuto gestire una stagione con delle difficoltà enormi, tra infortuni e tutto quello che è successo intorno alla Juve è chiaro che si è trovato in una situazione di estrema difficoltà. È un anno che non va preso troppo in considerazione».

