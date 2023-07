Maurizio Sarri torna all’attacco della Juve, ricordando la sua annata da tecnico bianconero: ecco cosa ha detto

Maurizio Sarri, a Sportitalia, ha così ricordato la sua esperienza in Champions con la Juventus.

LE PAROLE – «A me è stato rimproverato un percorso in Champions dove ho fatto sei vittorie, un pareggio a Madrid (contro l’Atletico, ndr.) e una sola sconfitta, che con le regole di oggi saremmo andati a supplementari. Con una squadra considerata scarsa ma che se non ricordo male il turno dopo ha mandato fuori il City. Però in quel momento la visione della Juventus era che dovesse essere il top d’Europa, in maniera non del tutta logica, perché all’epoca era decima o undicesima per monte ingaggi e per fatturato in Europa».

