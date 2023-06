L’ex attaccante protagonista del Triplete con l’Inter Diego Alberto Milito è tornato su Manchester City-Inter.

Goal ha intervistato Diego Milito che ha parlato anche di due attaccanti argentini. “Credo che sia mancato pochissimo. L’Inter ha fatto un grandissimo percorso in Champions, ha meritato la finale e anche in finale secondo me ha meritato di più. Ha fatto una grandissima partita, purtroppo il calcio è così, non è riuscita a sbloccarla e poi la giornata è stata sfortunata”.

Mateo Retegui

“Il Manchester City ha segnato e purtroppo l’Inter non ha potuto portare la coppa a casa, ma credo che il percorso sia stato straordinario. Lautaro? È uno dei migliori senz’altro. Ha fatto una grandissima stagione, è un punto di riferimento nell’Inter e nel suo attacco. È un giocatore che non scopro io, è straordinario. Retegui? Sì, credo che abbia tutte le doti per far bene in Serie A. È un grandissimo attaccante che in Argentina è cresciuto tanto e che nell’ultima stagione sta facendo molto bene. È un ragazzo che secondo me può fare molto bene“.

