Milito: «Pareggio prezioso per l’Inter, merito alla Real Sociedad» Le parole del Principe

Nel post partita di Real Sociedad-Inter, l’ex attaccante, Diego Milito, ha commentato il match ai microfoni di Amazon Prime Video

LE PAROLE- «Pareggio prezioso per l’Inter come è andata la partita. Ha sofferto e purtroppo non è riuscito a fare il suo gioco merito della Real Sociedad che ha fatto una grande partita. Ci aspettavamo un altro approccio, credo che sia merito anche della Real Sociedad che mette in difficoltà tantissime squadre. Magari l’Inter ha pagato qualche assenza dall’inizio»

L’articolo Milito: «Pareggio prezioso per l’Inter, merito alla Real Sociedad» proviene da Inter News 24.

