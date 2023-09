Inter, Inzaghi: «Troppi cambi di formazione? Ho bisogno di tutti» Le parole del tecnico

Intervenuto nel postpartita di Real Sociedad-Inter ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio.

SUI CAMBI DI FORMAZIONE – «Perché ho bisogno di tutti, avrei voluto farne anche qualcuno in più ma avevo qualche giocatore fuori che non stava benissimo. Farò sempre così perché giocando dopo ogni 48-72 ore, poi dopo un derby che porta via tante energie… è giuso fare così».

