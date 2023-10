Mirante a Sky: «C’è grande amarezza, non meritavamo di perdere». L’intervista del portiere dopo Milan Juve

Mirante ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Milan Juve.

LA SCONFITTA – «C’è grande amarezza. Abbiamo approcciato bene la partita. Eravamo in controllo con padronanza. L’espulsione ha condizionato il proseguo. Vedere quella squadra avere quell’atteggiamento anche in 10 uomini mi ha fatto venire voglia di giocare altri 10 anni. Non credo meritassimo di perdere. Poi alla lunga le gambe si facevano sentire e l’abbiamo pagata un po’ alla fine concedendo qualcosa, ma ci sta nell’economia di una partita giocata in 10 per tanto tempo. Dispiace per il risultato, ma per il resto la squadra non ha nulla da rimproverarsi».

L’EMOZIONE NEL TORNARE IN CAMPO – «L’emozione c’è sempre e ci deve essere, altrimenti non si può giocare. L’emozione ti fa andare a Milanello con grande voglia. Se no ce l’hai, soprattutto alla mia età, devi smettere. Io ce l’ho dentro. Ce l’hanno questi ragazzi. Quando la vedo mi devo mettere al passo con loro perché il livello è alto. Hanno una grande mentalità e abbiamo uno staff tecnico esigente e chiede. Io che sono più anziano devo portarmi a questo livello altrimenti non dovrei essere qua».

LA DEVIAZIONE DI KRUNIC – «Decidere in una frazione di tempo non è facile. E’ vero che ero in controllo del tiro, purtroppo è difficile chiedere a un compagno di squadra di lasciare andare alcune cose. E’ andata così. Dispiace perché in 10 uomini da dietro avevo l’impressione di essere sempre ben messo. Riuscivamo anche a giocare abbastanza bene e potevamo sfruttare meglio gli uno contro uno con Rafa. Dispiace, ma questa squadra ha tanto da vendere quindi mi fa ben sperare per le prossime due partite che sono toste».

