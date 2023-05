Mirante Milan, colpo di scena: il portiere è vicino al rinnovo. I dettagli e il motivo di questa scelta da parte della società

Colpo di scena in casa Milan per quanto riguarda il reparto portieri: Antonio Mirante è vicinissimo al rinnovo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il portiere ex Roma prenderà il posto di Devis Vasquez come terzo portiere. Così, dunque, il portiere colombiano è destinato a lasciare il club rossonero dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Italia senza nessuna presenza in sfide ufficiali. Il motivo? Quello di liberare uno slot per extra-comunitari in rosa.

