Mirante Milan: cosa filtra sul futuro del portiere rossonero in vista della prossima stagione. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Antonio Mirante prolungherà per un’altra stagione con il Milan.

Definito quindi il parco portieri per la prossima stagione: Mike Maignan, Marco Sportiello come secondo e Mirante come terzo, con il giovane Noah Raveyre in Primavera.

The post Mirante Milan: cosa filtra sul futuro del portiere rossonero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG