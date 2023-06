Le parole d’addio di Kai Havertz al Chelsea: l’attaccante tedesco passerà all’Arsenal e ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi e club

Kai Havertz è passato dal Chelsea all’Arsenal. L’ufficialità è arrivato pochi minuti fa e il calciatore tedesco sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi e il club con cui ha vinto la Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

«Caro Chelsea, Avrei preferito che tu sentissi i miei pensieri nostro addio prima da me stesso, prima dei miei pensieri su di me che mi unisco alla mia nuova squadra. Questo non è il mio stile e mi sconvolge che tu abbia dovuto sentirne parlare in questo modo. Oggi mi trovo a un bivio, dove le parole non possono descrivere le emozioni che sto provando. È con il cuore pesante che scrivo questa lettera, salutando il club che è diventato la mia seconda casa e gli incredibili tifosi che mi hanno sostenuto durante questo fantastico viaggio. Insieme abbiamo vissuto alti e bassi, gioie e angosce. Oggi voglio ringraziare tutti i tifosi del Chelsea, i membri dello staff, gli allenatori e i miei compagni di squadra negli ultimi anni. Entrare a far parte del Chelsea 3 anni fa è stato un grande momento della mia vita e guardo indietro a questi anni con nient’altro che orgoglio, gratitudine e tanti successi sportivi. Dalla vittoria della Champions League nella mia prima stagione alla vittoria della Supercoppa e del Mondiale per club e ora dire addio è stato un bel viaggio che non dimenticherò mai. Ogni secondo del mio tempo al Chelsea mi sono identificato con cosa significa rappresentare il club dentro e fuori dal campo e spero che tutti si ricordino di me per questo. Sto guardando indietro a ricordi che durano una vita. Il club sarà per sempre nel mio cuore e ho fatto amicizia per la vita. È stato un onore far parte della storia del Chelsea. Grazie, Kai».

