L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha commentato il rifiuto del regista croato alla prima offerta dell’Al Nassr.

La trattativa riguardante la cessione di Marcelo Brozovic tiene banco in casa Inter, Gianluca Di Marzio ha detto la sua a Sky Sport sul dietrofront del croato. “Inter, è stata la giornata di Thuram martedì, ma non ancora di Brozovic”.

Brozovic Marcelo

“Il giocatore ha espresso dei dubbi nell’accettare la destinazione Al-Nassr, vuole molti più soldi. È quasi una provocazione per non accettare il trasferimento, dietro c’è il Barcellona che spinge. Darebbe meno soldi all’Inter – 18 milioni di euro – e meno anche al giocatore, ma l’offerta ancora non è formalizzata. I nerazzurri devono aspettare la decisione del croato”

L’articolo Di Marzio: “Quella di Brozovic è quasi una provocazione, c’è dietro il Barcellona” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG