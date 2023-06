Il Newcastle attende per annunciare Sandro Tonali: il centrocampista è attualmente occupato con gli europei e gli inglesi lo aspettano

Sandro Tonali è passato dal Milan a Newcastle nelle scorse settimane, ma per la presentazione si aspetta la fine dell’Europeo.

L’Italia in questo momento si sta giocando la qualificazione al girone contro la Norvegia: in caso di successo azzurro la presentazione sarà ancora positicipata. In caso di eliminazione, l’ex rossonero volerà direttamente in Inghilterra.

