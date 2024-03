Miretti a Sky: «Dobbiamo fare tutti il nostro dovere. Ritiro? Ci siamo detti che vogliamo Coppa Italia secondo posto». L’intervista

Miretti ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Genoa

L’ANALISI – «Loro quando si chiudevano bassi era difficile entrare e giocare dentro al campo. noi forse eravamo un po’ bloccati nel primo tempo, poi man mano che la partita andava avanti ci siamo sciolti. E’ stato sia un periodo di errori nostro che bravura loro. Il primo tempo è stato un po’ così , nel secondo ci siamo sciolti, abbiamo trovato più linee di passaggio e abbiamo fatto meglio».

ESPULSIONE DI VLAHOVIC E NERVOSISMO – «Ero lontano, in panchina, non so cosa sia successo. Manca un po’ di serenità, però in questi periodi di difficoltò bisogna cercare di trovare serenità la serenità che avevamo prima, quando le cose andavano bene, per uscire al più presto da questa situazione».

IL RUOLO E IL MODULO – «Cambia l’interpretazione dei ruoli, ma il calcio è talmente in movimento che un modulo non risolve niente. Dobbiamo cercare di migliorare in certe situazioni, tutti fare il nostro dovere, indipendentemente da chi va in campo. E’ importante che torniamo a fare punti»

COSA SI SONO DETTI NEL RITIRO – «Il ritiro è stata una presa di coscienza di tutta la squadra, una responsabilità che ci siamo assunti per cercare di capire e trovare soluzioni per venire fuori da questa situazione. Ci siamo detti che dobbiamo raggiungere il secondo posto e cercare di vincere la finale di Coppa Italia. Porci obiettivi è sempre il primo stimolo che si può dare. Tutti ti abbiamo concordato con questa decisione. Faremo di tutto per raggiungere questi obiettivi».

«»

The post Miretti a Sky: «Dobbiamo fare tutti il nostro dovere. Ritiro? Ci siamo detti che vogliamo Coppa Italia secondo posto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG