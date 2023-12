Miretti lascia la Juve? A gennaio può finire in uno di questi tre club pronti ad accoglierlo con la formula del prestito

Il Corriere dello Sport stamani invita a prestare particolare attenzione a Fabio Miretti (20): il centrocampista della Juventus e della Nazionale Under 21 è sulla lista dei partenti in prestito per trovare maggiore spazio in questa seconda parte di stagione.

Sulle sue tracce Monza, Udinese e Sassuolo, anche se i neroverdi al momento si ritengono coperti nel ruolo.

The post Miretti lascia la Juve? A gennaio può finire in uno di questi tre club appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG