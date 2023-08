Miretti Salernitana, parti più vicine all’accordo: ecco che cosa manca per chiudere l’affare. Le ultime novità

E’ andato in scena l’incontro tra Salernitana e Juventus, con diversi nomi sul tavolo delle trattative.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il più vicino al passaggio in granata sembrerebbe Fabio Miretti, che potrebbe essere ceduto con la formula del prestito. I campani sono in attesa del sì definitivo da Torino.

