Dusan Vlahovic via dalla Juve: si riapre una pista per il centravanti serbo? Si delinea un nuovo scenario per il futuro

Come confermato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco si è visto respingere l’offerta da 100 milioni presentata per l’acquisto di Harry Kane, che a meno di colpi di scena rimarrà quindi al Tottenham.

I bavaresi discuteranno internamente delle prossime mosse da fare, ma a questo punto non sarebbe da escludere un possibile nuovo assalto a Dusan Vlahovic, momentaneamente messo da parte e sempre in uscita dalla Juventus in caso di buone offerte.

