Miretti via dalla Juve? Allegri lascia trapelare un indizio sul futuro del giovane centrocampista della squadra bianconera

Fabio Miretti è tra i giovani della Juventus che potrebbero partire nelle prossime settimane con la formula del prestito. Sul suo futuro sembrerebbe essersi indirettamente espresso Allegri ne

Le sue parole: «Avere una rosa con troppi giocatori può essere dannoso per quelli che avranno meno spazio. Bisogna trovare il percorso giusto per questi ragazzi che hanno qualità importanti. Purtroppo siamo fuori dalle coppe europee pur essendo arrivati terzi nella scorsa stagione e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League. Dobbiamo farne a meno e dobbiamo essere più concentrati sul campionato, per fare in modo di essere di nuovo in Champions nel 2024-25».

