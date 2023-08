Miretti via dalla Juve? C’è una priorità in questo momento per Giuntoli e Manna legata ai movimenti in uscita

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il futuro di Fabio Miretti in questa Juve è ancora avvolto da un grande punto interrogativo.

Molti club lo seguono, non è da escludere un addio in prestito, anche se in questo momento la priorità di Giuntoli e Manna è quella di chiudere cessioni a titolo definitivo o quantomeno con l’obbligo di riscatto, in modo da fare cassa.

