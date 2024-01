Mkhitaryan ha parlato nel postpartita del match tra Monza e Inter, vinto dai nerazzurri per 1-5: le parole dell’armeno

Ai microfoni di DAZN, Mkhitaryan racconta così la vittoria conquistata dall’Inter in casa del Monza nella 20^ di Serie A.

PRESTAZIONE – «Io faccio il mio massimo, poi è una scelta del mister vedere se farmi giocare o no, perchè abbiamo una rosa molto ampia»

SEGRETO DELL’INTER – «Spogliatoio? Siamo tutti campioni, ci aiutiamo l’uno con l’altro, lottiamo per la squadra e ci sacrifichiamo sempre. Siamo speciali perchè vogliamo vincere. Non ho visto niente di simile in nessuna squadra in cui ho giocato prima, siamo consapevoli degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Io sto giocando per i miei compagni, sto lottando per loro e con loro. Ogni partita è una prova da vincere per andare avanti»

CALENDARIO – «Io penso partita per partita, non ha senso andare troppo avanti. Ora giocheremo la semiinale di Supercoppa con l’obiettivo di arrivare in finale. Poi torneremo in campionato e giocheremo partita per partita»

ASSIST THURAM O ASSIST DI INZAGHI? «L’assist di tacco di Thuram? Guardando l’assist che ha fatto il mister…è meglio quello»

