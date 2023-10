Henrikh Mkhitaryan ha parlato alla vigilia del match di Champions tra Inter e Salisburgo anche del rinnovo in nerazzurro

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter–Salisburgo, Mkhitaryan parla così del rinnovo.

TORINO- «Non era facile giocare col Torino, nel primo tempo abbiamo faticato, poi abbiamo fatto ciò che volevamo e abbiamo vinto facendo 3 gol, era molto importante vincere per avere un umore positivo in vista di domani anche»

CRESCITA DELL’INTER- «Secondo me dopo l’ultima gara dell’anno scorso, abbiamo imparato e quest’anno stiamo proseguendo. Vogliamo migliorare ancora e vincere più gare possibili, abbiamo obiettivi importanti di squadra»

SALISBURGO GARA DECISIVA PER IL PERCORSO IN CHAMPIONS? – «Per me sì, ora pensiamo a vincere domani, poi penseremo al ritorno, vogliamo pensare all’oggi. Poi vedremo per il ritorno»

CAMBIO DI RUOLO, TI HA MIGLIORATO? – «Potete dirlo voi (ride, ndr), io lavoro forte per allungarmi la carriera, mi manca qualche anno e io voglio fare il massimo per la mia carriera»

RINNOVO DI 2 ANNI COI NERAZZURRI?- «Per me l’importante è allenarmi e giocare, il resto vedremo, dipende dalla società. Io faccio il mio lavoro, vedremo dove arriveremo»

