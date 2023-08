Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha sottolineato i cambiamenti che ha vissuto la sua squadra in questa estate.

Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato da Sky Sport dopo Inter-Monza; ecco le sue dichiarazioni. “Sicuramente sono cambiati tanti giocatori tra nuovi arrivi e partenze, abbiamo continuato il lavoro dell’anno scorso e questa vittoria ci serviva per iniziare bene e abbiamo fatto tutto per iniziare benissimo”.

Henrikh Mkhitaryan

“Se c’è il rischio di accusare mancanza di esperienza dopo i tanti addii? Secondo me ci sono giocatori di caratteristiche differenti ma sono bravi. L’Inter li ha presi per questo e non ci sarà questo problema perché faremo di tutti per farli integrare bene e faremo di tutto per aiutarli. Lukaku? Siamo sorpresi tutti, ma quello che è successo è già passato. Non voglio toccare questo tema, ringrazio chi è arrivato e ci darà una mano per il futuro”.

L’articolo Mkhitaryan: “Abbiamo iniziato benissimo, aiuteremo l’inserimento dei nuovi, siamo sorpresi da Lukaku” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG