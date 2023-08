Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato la sconfitta subita contro l’Inter nella prima giornata di campionato

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Raffaele Palladino commenta a caldo la sconfitta del suo Monza nella prima di campionato contro l’Inter.

PARTITA- «E’ stata la prima partita, abbiamo affrontato una squadra molto forte con grandi individualità e un allenatore molto bravo: vanno fatti i complimenti, hanno fatto una grande partita».

SCONFITTA- «Sono soddisfatto della gara, siamo rimasti in partita 70 minuti: abbiamo preso gol su costruzione nostra, di solito non facciamo mai errori. Sul 2-0 poi la partita è stata chiusa, ma queste gare servono per capire la condizione che hai, cosa ti serve e su cosa devi lavorare: queste squadre ti fanno vedere i difetti, ben venga aver affrontato una grande squadra».

MERCATO- «La squadra non è ancora completa, c’è il mercato aperto: la società sa cosa ci serve, ci manca qualcosa in mezzo al campo e vedremo se arriverà qualcosa davanti per alzare il livello. Sono contenti di quelli che ho, è un’ossatura importante: la strada è intrapresa, dobbiamo lavorare sugli errori fatti».

INTER– «L’Inter ha giocato molto di ripartenza, ha sfruttato i nostri errori. Io e la società siamo in sintonia sugli obiettivi, noi ci siamo detti che dobbiamo salvarci e dovremo festeggiare anche se succederà all’ultima giornata. E’ un anno più difficile, le squadre ti studiano e noi abbiamo tanti giovani: siamo in fase di rodaggio. Sappiamo che è un anno più difficile, siamo pronti».

