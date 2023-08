L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi commenta la vittoria di oggi contro il Monza.

L’Inter batte il Monza 2-0 e Simone Inzaghi mostra tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport. “È stata una gara importante, contro un avversario di valore. Sono soddisfatto di tutti, ho visto entusiasmo e mi piace. Spinti poi da un pubblico fantastico che al 19 agosto ha riempito San Siro. Da questa partita traggo spunti positivi. Thuram ha fatto quello che doveva fare, un’ottima gara, ci è venuto incontro, non è stato fortunato in un paio di sostituzioni. Poi anche i cambi hanno fatto bene. Darmian ha stretto i denti, aveva un problema alla caviglia. Bisseck quando è entrato ha fatto bene”.

Simone Inzaghi

“Abbiamo cambiato tanto per scelta nostra e per scelta dei giocatori. La squadra ha automatismi nonostante i cambiamenti. Ripartiamo da due stagioni fatte bene, vogliamo migliorarci. Manca qualcosa per completare la rosa, la società sta lavorando al massimo per puntellare la squadra perché abbiamo il dovere e l’obbligo di fare felici i nostri tifosi. Per quanto riguarda i nomi sono giocatori di altri club e non parlo di nomi. In difesa siamo scoperti, il mercato è in evoluzione e bisogna stare attenti, può succedere di tutto. Come l’anno scorso ho chiesto giocatori doppi nei ruoli e tre portieri perché voglio competizione tra i giocatori e aggregheremo ragazzi di assoluto valore. Abbiamo perso giocatori importantissimi, è in atto un cambiamento ma ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e sorriso, come piace a me. In una squadra come l’Inter devi sempre poter avere dubbi nelle scelte, non sono problemi importanti. Nessun problema, ho ragazzi intelligenti che sanno di avere alternative importanti alle spalle. Sugli esterni il gioco è più dispendioso e ho fatto stasera due cambi importanti, abbiamo gente di qualità in panchina che può aiutarci a rialzare la squadra”.

