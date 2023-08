Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro l’Inter: le dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Inter-Monza.

PARTITA – «Abbiamo affrontato una squadra molto forte, i complimenti vanno fatti a loro. Io sono soddisfatto della partita fatta dal Monza perché per 70 minuti siamo stati in partita e purtroppo abbiamo preso gol su costruzione nostra, roba che di solito non accade mai. Queste partite servono anche per capire in che condizioni siamo e su cosa lavorare meglio».

MERCATO – «Ci manca qualcosa in mezzo al campo e davanti per alzare il livello, ma la società sta lavorando bene. Abbiamo una ossatura importante e sono contento della rosa che ho».

OBIETTIVI – «Dobbiamo salvarci, anche fosse all’ultima giornata dovremo festeggiare. Quest’anno siamo una squadra nuova, ma al tempo stesso è la seconda stagione e verremo affrontati in maniera diversa. Questo sarà un anno più difficile e ne siamo consapevoli”. In attacco potrebbe arrivare Colombo del Milan: “Colombo a me piace tantissimo e con caratteristiche che mi potrebbero servire, ben venga se dovesse arrivare da noi».

