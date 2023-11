Inzaghi pronto ad affidarsi ancora all’amuleto Mkhitaryan nella sfida contro la Juventus. Ma gli incroci con i bianconeri non sorridono all’armeno

Mkhitaryan sarà una delle armi che Inzaghi calerà nell’attesa gara dell‘Inter contro la Juventus.

«Dopo il primo stop – si legge sul Corriere dello Sport -, ecco la doppietta nel trionfale 5-1 rifilato al Milan, dopo la seconda, il rigore che ha chiuso i conti nel 3-0 in casa del Torino. A proposito dei bianconeri, Mkhitaryan li ha sfidati ben dodici volte in carriera. Il bilancio, in questo caso, non è granché: otto sconfitte e una sola vittoria, conquistata proprio nell’ultimo incrocio, il ritorno della semifinale della Coppa Italia dello scorso anno».

L’articolo Mkhitaryan decisivo dopo le soste. Ma con la Juventus… proviene da Inter News 24.

