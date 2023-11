Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha ringraziato l’allenatore Lucescu dopo l’annuncio del suo addio al calcio

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha ringraziato l’allenatore Lucescu dopo l’annuncio del suo addio al calcio.

PAROLE – «Venendo a conoscenza del tuo ritiro, vorrei esprimerti la mia gratitudine per aver creduto nel mio talento. Grazie per la tua fiducia, per avermi ispirato e per il profondo impatto che hai avuto sulla mia carriera. Sei stato più di un allenatore per me e i tuoi insegnamenti hanno contribuito a plasmare l’atleta che sono oggi. Ti auguro tutto il meglio e di più».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG