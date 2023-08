Mkhitaryan: «La finale di Champions persa ha dato più forza all’Inter». Le dichiarazioni dopo la partita col Monza

Mkhitaryan dopo Inter Monza è tornato sulla finale di Champions League persa a giugno contro il Manchester City di Guardiola. Le dichiarazioni a Sky Sport.

LE DICHIARAZIONI – «Ha fatto male perdere una finale così. Può succedere o non succedere che giocheremo un’altra finale di Champions in carriera, ma questa finale ci ha dato più forza e ci ha dato una voglia di vincere ancora maggiore e fare meglio per vincere trofei e ripetere il campionato che abbiamo fatto l’anno scorso».

