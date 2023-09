Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta nel derby col Milan, ha parlato così nel postpartita

Intervenuto nel postpartita di Inter-Milan da bordocampo, Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta e di un assist in questo derby di Milano, ha parlato così. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Siamo molto felici, specialmente io. L’importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione, vogliamo continuare così. 5 derby su 5? Coi nostri tifosi si può fare tutto. Voglio ringraziarli per il sostegno in tutti i derby. Dobbiamo andare avanti tutti insieme. Siamo tutti qua con un obiettivo. a me non importa essere in campo o in panchina, l’importante è vincere. vogliamo la seconda stella, non c’entra chi gioca e chi non gioca. Io faccio del mio meglio, vedremo quanto posso andare avanti. Abbiamo cambiato metà della squadra, ma quelli che sono arrivati hanno capito cosa significa giocare per l’Inter. Scudetto? Andiamo piano piano, non pensiamo troppo avanti, ma partita dopo partita».

L’articolo Mkhitaryan: «L’importante è aver vinto. Scudetto? Andiamo piano piano» proviene da Inter News 24.

