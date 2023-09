I nerazzurri schiantano i rossoneri, apoteosi a San Siro: gli uomini di Inzaghi volano in solitaria in testa alla classifica.

L’Inter parte fortissimo passando in vantaggio già al 5’: Thuram strappa sulla fascia e semina Thiaw, il francese crossa per Dimarco il cui tiro-cross trova il tap-in vincente di Mkhtaryan. L’armeno sfiora il raddoppio poco dopo di testa; dopo il vantaggio però la squadra di Inzaghi è un po’ troppo remissiva. Il Milan si fa vedere ed il radente di Theo Hernandez esce di poco sul fondo. Al 38 l’Inter “rientra” in partita per dare il secondo colpo: Dumfries crossa per Thuram che lascia scorrere il pallone, lo raccoglie e lo scaraventa nel sette dove Maignan proprio non può arrivare. Il figlio d’arte fa impazzire San Siro e manda l’Inter a più 2 alla fine del primo tempo.

Hakan Calhanoglu

Al 57’ il Milan torna in partita con Leao che brucia Darmian e trafigge Sommer da posizione ravvicinata; 2-1. Inzaghi mescola le carte con 3 sostituzioni e Carlos Augusto impegna subito Maignan che non si fa sorprendere. Al 69’ Lautaro è altruista e serve Mkhitaryan che si allarga e batte Maignan: è 3-1 per la squadra di Inzaghi. Al 78’ Lautaro Martinez si conquista il calcio di rigore poi trasformato dall’ex Calhanoglu ed al 93′ Frattesi cala il pokerissimo. L’Inter vince il quinto derby consecutivo col punteggio di 5-1.

