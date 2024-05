Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha svelato perché aver vinto con questo allenatore è una gioia forse doppia.

Henrikh Mkhitaryan ha parlato di Simone Inzaghi ad ArmSport. “È vero che ho lavorato con tanti allenatori. Ognuno di loro ha il proprio metodo di lavoro, la sua filosofia calcistica, un approccio unico nel lavorare con i calciatori. Ho imparato molto da tutti”.

Soddisfazione

“Questo è il primo scudetto sia per me che per Simone Inzaghi. Anche questo è piacevole. Questo è il mio quarto titolo da quando sono arrivato all’Inter, prima avevamo vinto la Supercoppa Italiana, avevamo alzato ancora una volta la Coppa Italia sopra la testa, ma il campionato dà un’altra sensazione, soprattutto se è il primo”.

Simone Inzaghi

Il legame col tecnico

“Cerchiamo di fare quello che dice l’allenatore, quello che chiede e pretende, perché l’allenatore è il primo responsabile. Quando la squadra vince vuol dire che tutti hanno lavorato bene, ma in caso di sconfitta tutti danno la colpa all’allenatore. Cerchiamo tutti di aiutarci a vicenda, di andare avanti e raggiungere il nostro obiettivo. E questo nonostante Inzaghi fosse vicinissimo a vincere lo scudetto nel suo primo anno all’Inter, ma tutti ricordano come l’Inter perse quel campionato. Sono molto felice che siamo riusciti a diventare campioni sotto la sua guida. Spero che questo sia il nostro primo campionato insieme, ma non l’ultimo, perché ho ancora sete di vittoria. La mia voglia di vincere titoli e ottenere vittorie con questo club è ancora inesauribile“.

