Queste sono giornate convulse e decisive per il futuro societario del club nerazzurro: in un senso o nell’altro entro pochissimi giorni ci saranno novità.

La scadenza del prestito di Okatree è il 20 maggio: entro 4 giorni Steven Zhang dovrà trovare il modo di restituire i 250 milioni prestatigli nel 2021 che nel frattempo per via degli interessi sono diventati 375.

Nuovo accordo

Negli ultimi giorni si dava per imminente l’intesa con Pimco, un altro fondo, che garantiva all’attuale presidente dell’Inter una cifra compresa tra 420 e 430 milioni di euro sotto forma di un prestito triennale con interessi attorno al 15%. Con questo nuovo prestito Zhang avrebbe liquidato Oaktree (che in caso contrario ha in pegno le quote del club in possesso di Suning) e guadagnato almeno 3 anni di tempo.

Incertezza

La negoziazione con Pimco è ancora in atto ma ci sono visioni discordanti su ciò che sta accadendo: secondo alcuni si viaggia spediti verso un esito positivo mentre secondo altri, su tutti la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero intoppi. Il tempo non è molto, come detto sopra, una soluzione va trovata assolutamente in questi giorni: Pimco ed Oaktree non commentano le voci di intoppi rilanciate soprattutto da Bloomberg mentre Suning fa filtrare comunque ottimismo. Sarebbe Oaktree stesso il motivo degli intoppi secondo indiscrezioni: il fondo californiano starebbe ostacolando le trattative non fornendo determinate informazioni necessarie per chiudere l’affare. Se ne saprà di più fra qualche giorno.

