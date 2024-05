I nerazzurri in un modo o nell’altro devono risolvere la questione secondo estremo difensore in vista della prossima stagione.

4 portieri ambiscono al posto di vice-Sommer nella prossima stagione con un occhio alla titolarità a partire dal 2025 in poi.

Il primo obiettivo

Il piano della dirigenza nerazzurro prevede l’acquisto di Bento Krepski dall’Athletico Paranaense: oltre a moltissime indiscrezioni, lo confermano le ultime dichiarazioni del vicedirettore sportivo Dario Baccin e quella del diretto interessato. Marotta e Ausilio seguono il portiere brasiliano da almeno un anno: il prezzo è sui 20 milioni di euro anche se l’estremo difensore sta attirando sempre più interessi per via anche dell’esordio nel Brasile avvenuto nell’ultima pausa delle nazionali. Il suo club attuale è consapevole che probabilmente ci sarà una cessione ma spera ovviamente che si venga a creare un’asta.

Emil Audero

Le alternative

Chiaramente per non restare scoperti nel caso il prezzo di Bento si riveli troppo alto, l’Inter sta valutando anche altri profili: secondo Tuttosport si considerano Josep Martinez del Genoa e la vecchia conoscenza Michele Di Gregorio, fuoriuscito dal settore giovanile nerazzurro ma ora al Monza. Quest’ultimo potrebbe avere un costo simile a quello del brasiliano mentre il primo potrebbe rappresentare un’occasione: il suo contratto attuale scade nel 2025 e quindi in caso di mancato rinnovo il prezzo non sarebbe troppo alto. Non è da escludere neanche che alla fine possa avere chance concrete di restare all’Inter Emil Audero: l’italo-indonesiano è in prestito dalla Sampdoria ma i nerazzurri possono riscattarlo per 6 milioni di euro.

