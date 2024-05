La clausola di rescissione di 40 milioni presente nel contratto di Zirkzee non varrebbe solo per il Bayern Monaco, assist al Milan?

Il Milan è alle prese in queste ore con la scelta del nuovo tecnico. Situazione questa che influenzerà le scelte di mercato del Club di Via Aldo Rossi, per ovvie ragione. L’unica operazione che invece non risentirebbe dell’influenza del nuovo tecnico che sarà scelto è quella legata a Joshua Zirkzee. Da ciò che trapela infatti il Milan vorrebbe l’olandese del Bologna a prescindere da chi siederà sulla panchina del Diavolo. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato degli importanti retroscena di mercato sul 9 dei felsinei, in particolare per quanto riguarda la clausola all’interno del suo contratto.

La clausola vale per tutti

Svolta clamorosa nella corsa a Zirkzee, corsa a cui il Milan partecipa da tempo e dalla quale non intende uscirne senza prima aver lottato. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che il procuratore dell’olandese, Kia Joorabchian, avrebbe ottenuto dal club di Saputo che la clausola rescissoria di 40 milioni sia estesa a tutte le pretendenti al calciatore, non più solo quindi in esclusiva del Bayern Monaco come era in origine. Il Milan quindi, versando tale importo, potrebbe portarsi a casa Zirkzee. Il Bologna, in questa eventualità, incasserebbe circa 21 milioni, più precisamente il 55% in quanto il restante 45% spetterebbe al Bayern Monaco.

La mossa del Bayern Monaco

In quel di Monaco di Baviera sarebbero in corso attente valutazione sul futuro di Zirkzee – scrive Il Corriere dello Sport – magari esercitando il diritto di recompra per poi rivenderlo al miglior offerente. Il club bavarese effettuerebbe così un notevole affare economico, corrispondendo all’agente del giocatore l’eccedenza economica rispetto ai 40 milioni di euro fissati a Kia Joorabchian sotto forma di commissione. Il Bologna, dal canto suo, riflette sul da farsi, essendo cambiate in corso le condizioni di vendita del proprio talento. La volontà del club di Saputo potrebbe essere di tenerlo almeno un altro anno a Bologna.

